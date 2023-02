Nuovo Franchi: Il Parterre di Tribuna rischia di restare senza copertura. Respinte dalla Soprintendenza tutte le proposte di Arup

Il Parterre di Tribuna del nuovo stadio Artemio Franchi, quello che vedrà la luce dopo il restyling, rischia di restare senza copertura. La Soprintendenza del Ministero della Cultura che è competente per i progetti finanziati col Pnrr, ha bocciato la prima proposta presentata da Arup l’estate scorsa e le modifiche presentate successivamente dallo studio vincitore del bando per la riqualificazione. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.

Il tutto mentre ci si avvicina sempre più alla presentazione e approvazione del progetto definitivo. L’obiettivo è quello di far giocare la Fiorentina nel nuovo impianto nella stagione 2026/27, per inaugurare la nuova casa viola nel giorno del centenario del club (29 agosto 2026).

E dove giocherà la Fiorentina durante i lavori? Il club viola non è in grado ancora di rispondere a questa domanda, perché non c’è chiarezza sulla tempistica dei lavori e sull’effettiva capienza del Franchi durante il cantieri.