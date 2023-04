Nuovo record per l’Italia nel ranking UEFA: battuto il precedente di otto anni fa. In entrambi i casi, c’è lo zampino della Fiorentina

La Fiorentina in Europa, nell’ultimo decennio, coincide con i migliori momenti del calcio italiano in campo internazionale. L’Italia, infatti, ha stabilito il suo nuovo record personale per punti conseguiti nel ranking UEFA, esattamente 19214 (come riporta Calciofinanza.it): oltre alla Viola ai quarti (e a un passo dalla semifinale) in Conference League, contribuiscono Milan e Inter in Champions League e Juventus e Roma in Europa League.

Il precedente record, invece, risale alla stagione 2014/15, con 19000 punti. Anche in quel caso, la Fiorentina dà il suo grande contributo in Europa: Juventus in finale di Champions, con la Viola e il Napoli in semifinale di Europa League.