N’Zola è pronto a lasciare lo Spezia: la Fiorentina lo segue ma adesso spunta l’interesse di una Big

Dall’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina due estati fa, l’attaccante dello Spezia M’bala Nzola è sempre stato in orbita viola, con i dirigenti gigliati che hanno bussato più volte alla porta dei liguri per chiedere informazioni su di lui. L’angolano era stato cercato dai viola già ai tempi di Pantaleo Corvino, quando militava nella Virtus Francavilla, ma l’affare poi per una cosa o per un’altra non è mai andato in porto. Nelle ultime ore però sul classe ’96 sembra essere piombata un altra squadra di Serie A, che potrebbe chiudere definitivamente ogni possibile opzione per la Fiorentina.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Calciomercato.com anche la Roma, sotto indicazione di Josè Mourinho, starebbe pensando al centravanti dello spezzino: già in occasione della sfida di domani tra Spezia e Roma dovrebbero esserci i primi contatti tra le parti, assieme all’entourage del calciatore. L’attaccante, secondo quanto riportato, può lasciare La Spezia ma il presidente Platek ha specificato che non accetterà offerte inferiori ai 10 milioni. Come sottolineato, Nzola al momento della firma del rinnovo del contratto con lo Spezia fino al 2026 ha ottenuto un promessa dalla dirigenza ligure: solo in caso di offerta da 10 milioni di euro arriverà il via libera alla cessione.