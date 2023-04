Nzola ha una lunga lista di pretendenti (Fiorentina compresa): lo Spezia prepara il rinnovo… con via d’uscita. I dettagli

Ha punito anche la Fiorentina, Mbala Nzola. L’attaccante angolano dello Spezia è senza dubbio il bomber ‘di provincia’ migliore dell’attuale Serie A: è a quota 13 gol in campionato e terzo nella classifica marcatori, dietro a due come Osimhen e Lautaro. Il nome del numero 18 bianconero non può che essere oggetto di interesse per tanti club, in ottica del prossimo calciomercato estivo.

Come riporta Calciomercato.com, Nzola ha pretendenti all’estero e in Italia, tra le quali c’è anche la Fiorentina (oltre a Torino, Udinese e Roma). In ragione i questo grande interesse e dell’attuale contratto in scadenza nel 2024, lo Spezia prepara il rinnovo… con via d’uscita: si può arrivare all’accordo per cedere il giocatore al raggiungimento di una cifra pattuita e prestabilita. Ci sono, dunque, ampie possibilità che Nzola spinga per un salto di qualità; molto dipenderà anche dall’eventuale salvezza dei bianconeri.