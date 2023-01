Nzola: “Mi ricordo quando Italiano mi disse: ‘Se continui a correre così non farai mai tanti gol’. Mi è rimasto in testa”

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato a DAZN anche del rapporto che ha avuto con l’attuale allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole: “Quando sono arrivato a Trapani, correvo dappertutto in campo. ‘Se continui a correre così non farai mai tanti gol’ mi disse Italiano. Questa cosa mi è rimasta in testa e mi ha aiutato a rimanere sempre nel dischetto e a non spendere energie per niente”.

L’attaccante bianconero, che è stato seguito anche dalla Fiorentina ha ggiunto: “Non guardo molto gli altri attaccanti. Di Zapata mi piace come protegge la palla, ogni tanto guardavo qualche suo video”