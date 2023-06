“Nzola non serve per fare il salto di qualità. Jovic è una seconda punta, devi giocare a due davanti con lui”

A Lady Radio è intervenuto l’ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, parlando del reparto offensivo della squadra viola per la prossima stagione: “Io penso che alla Fiorentina serva altro per il salto di qualità rispetto a Nzola. Può fare comodo, ma là davanti serve qualcuno che faccia la differenza. O scommetti su un talento giovane oppure prendi un giocatore di qualità con qualcuno alle spalle di giovane che può crescere. Io a Nzola preferisco un profilo come Zapata.

Cabral? Non ha fatto malaccio, ma non credo sia l’attaccante ideale per il gioco di Italiano. Jovic invece è meno da area di rigore e può giocare molto meglio da seconda punta. Con lui dovresti giocare a due punte davanti”.