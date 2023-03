Obiettivo completare il capolavoro di marzo. Poi si stacca la spina in vista di un aprile spaventosamente denso

Fino ad oggi è stato un mese di marzo perfetto per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che non ha mai perso, anzi ha sempre vinto. Quattro partite ottime da parte della formazione viola che hanno permesso di recuperare terreno in Serie A e avanzare in Conference League. Adesso però c’è da completare l’opera con l’ultima partita del mese, prima di arrivare alla sosta per le nazionali. Altri tre punti darebbero ancora più entusiasmo a una piazza completamente rinata dopo un inizio di stagione a tratti bruttino.

Ci sarà da staccare un po’ la spina in vista di un aprile incredibilmente denso di appuntamenti, praticamente uno ogni 3 giorni per un mese intero. Ora però la concentrazione va al Lecce, che vuole riprendersi da un periodo negativo e a Firenze vuole strappare punti vitali per la salvezza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.