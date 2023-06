Obiettivo di mercato di lunga data ma anche pupillo di Italiano: che sia la volta buona per Nzola di vestire la maglia viola?

Le strade della Fiorentina e dell’attaccante di proprietà dello Spezia M’Bala Nzola nel corso degli anni sono state sempre vicine ad incrociarsi senza mai però incontrarsi davvero. La società viola aveva messo nel mirino il giocatore già nel 2017, quando in Lega Pro alla Virtus Francavilla si era messo in mostra con le sue giocate e i suoi gol. Ma arrivato ai play-off contro il Livorno rimediò una maxi-squalifica per rissa di 8 giornate. Probabilmente, anche per questo comportamento la società gigliata, non tentò subito l’acquisto. Ma dopo l’esperienza prima a Carpi, poi a Trapani sotto la guida di Vincenzo Italiano, il giocatore angolano è cresciuto calcisticamente, tanto da approdare allo Spezia, sempre con l’attuale tecnico della Fiorentina in panchina, e ottenere la promozione in massima serie.

Al momento è facilmente intuibile che il primo promotore di un suo possibile arrivo a Firenze è lo stesso Italiano, che ha saputo trasformare il suo carattere un po’ complicato in una macchina da gol. Il suo score di gol messi a segno è poi andato ad aumentare anche nelle ultime stagioni, a parte la parentesi con Thiago Motta sulla panchina dei liguri, nella quale Nzola ha fatto parlare di sé più che altro soprattutto per alcuni comportamenti poco legati alla disciplina che un giocatore del suo calibro dovrebbe tenere.

Quel che è certo è che Italiano è uno dei tecnici che può trarre fuori il meglio da uno come Nzola, e secondo quanto detto da alcune fonti vicino al club ligure, Firenze sarebbe una meta d’arrivo a lui gradita gradita al giocatore, che ha avuto modo di conoscere meglio la città visitandola negli scorsi mesi.

Chissà che quindi, appena inizierà ufficialmente la sessione di calciomercato, che uno dei primi acquisti della Fiorentina non possa essere uno dei pupilli del tecnico viola. Resta di fatto che prima ci sarà da trattare con lo Spezia e che le vie del mercato sono infinite.