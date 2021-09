Obiettivo viola? Italiano rimane fedele alla linea societaria. Ma storicamente per la Fiorentina, viaggiare a fari spenti…

Un tecnico, Vincenzo Italiano, sempre schietto con i propri calciatori. Nel bene, e nel male. E forse è proprio questo, uno dei segreti del grande inizio di stagione viola. Perché sul campo, come nella vita, si può sempre dare di più.

Per quanto riguarda l’obiettivo stagionale, ancora una volta Italiano, anche nella conferenza stampa di oggi non si è sbottononato. Testa bassa e lavorare. Il tecnico gigliato rimane fedele alla linea societaria. Perché nessun panorama europeo può essere all’orizzonte dopo due giornate. E viaggiare a fari spenti, storicamente per la Fiorentina, ha avuto spesso, dolci destinazioni.