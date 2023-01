Occasione centravanti cercasi

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è stato chiaro: “Non arriverà un nuovo centravanti”. La volontà della società viola è dunque quella di tenere ancora con sé la coppia Jovic-Cabral, nonostante le tante difficoltà. Secondo quanto racconta La Nazione, però, i dirigenti gigliati starebbero vagliando alcune occasioni, che al momento rimangono solo idee.

Tra tutti quella di Duvan Zapata, punta dell’Atalanta che, a causa anche di problemi fisici, è retrocesso nelle gerarchie di Gasperini. La società bergamasca lo cede solo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, al massimo un prestito obbligatorio con diritto di riscatto alla stessa cifra. La Fiorentina ci pensa, per un’operazione non proprio giovanissima, ma con tanta esperienza. La tenuta fisica, però, non convince del tutto.