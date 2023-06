Occasione Viti: Se la Fiorentina vuole, questo è il momento giusto per affondare

Il nome di Mattia Viti è tra quelli che la Fiorentina conosce benissimo e l’occasione adesso è ghiotta per chi vuole portarselo a casa.

Il Nizza, la squadra che lo aveva acquistato dall’Empoli per 15 milioni di euro, bonus compresi, ha deciso di non puntare più su di lui e adesso lo stesso Viti sta pianificando il suo ritorno in Italia.

In questo senso il club viola, che già lo aveva avvicinato lo scorso gennaio, potrebbe inserirsi e decidere di piazzarlo in un comparto, quello dei difensori centrali, dove i soli Milenkovic e Ranieri sembrano essere certi della riconferma.

Di sicuro il prezzo del cartellino non è più quello pagato dai francesi la scorsa estate: Viti è in cerca di rilancio dopo un’ultima stagione deludente per lui.