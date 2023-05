Occhi su Udinese-Napoli: sono due i diffidati per Spalletti. E domenica c’è la Fiorentina..

Come analizzato in precedenza, dopo aver pareggiato ieri pomeriggio a Salerno contro la Salernitana, il prossimo fine settimana la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata da un’altra trasferta difficile: domenica pomeriggio alle ore 18 i viola incontreranno il Napoli di Luciano Spalletti, che già questa sera si potrebbe laureare campiona d’Italia con 5 giornate d’anticipo.

Nonostante questo la Fiorentina avrà comunque bisogno di fare il risultato per continuare la personale rincorsa all’ottavo posto in classifica e chiaramente, se i partenopei avessero qualche defezione, la partita potrebbe diventare tutt’altro che impossibile. Questo perché il Napoli al momento ha due giocatori in diffida: due giocatori che, in caso di cartellino giallo questa sera contro l’Udinese, sarebbero costretti a saltare l’appuntamento contro i viola. Stiamo parlando del centrale difensivo coreano Kim e del capocannoniere della Serie A Victor Osimhen, entrambi a rischio squalifica.