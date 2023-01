Ochoa tiene a galla la Salernitana che regge sotto i colpi del Torino e lo tiene a pari punti con la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Si è da poco concluso l’anticipo della diciassettesima giornata delle 12:30 fra Salernitana e Torino, terminato sul punteggio di 1-1.

Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, gli ospiti hanno chiuso in vantaggio grazie alla rete di testa segnata da Tony Sanabria. Il pareggio, però, non si è fatto attendere troppo e ha portato la firma di Vilenha, che con un bel tiro rasoterra ha superato Milinkovic Savic. Alla fine, grazie alle numerose parate di Ochoa, la squadra di Juric non è riuscita a ritrovare il gol della vittoria. Torino che sale a quota 23, raggiungendo la Fiorentina, mentre la Salernitana sale a 18.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Juventus 37 Milan 36, Inter 34, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.