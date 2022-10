Octobris horribilis per la Fiorentina, statistiche da urlo per la squadra di Italiano. Ma il prossimo avversario non vanta numeri tanto migliori

Non è stato proprio un mese da ricordare quello di ottobre per la Fiorentina. Solo il Verona (con zero) ha collezionato meno punti della squadra di Italiano (uno, con la “bruttezza” di tre sconfitte). Ma anche il prossimo avversario in campionato non ha fatto granché meglio. Così Citta dello Spezia prepara i -disastrosi- numeri del match tra Spezia e Fiorentina di domenica.

Questa è solo la nona volta nella storia in Serie A in cui la Viola vince due o meno volte nelle prime 11 partite di un campionato (l’ultima nel 2020/21). La Fiorentina ha già subito cinque sconfitte in questo campionato, nonostante sia la squadra che registra la maggior percentuale di possesso palla (60,8%). Lo Spezia, dal canto suo, è la squadra con il valore di Expected Goals più basso in questa Serie A (8,5).