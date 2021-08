Oddo: “Torreira adattissimo al gioco di Italiano, sarà il primo per palloni recuperati. Lui e Pizarro? Piuttosto diversi”

In un’intervista al Corriere Fiorentino ha parlato l’allenatore e ex campione del Mondo Massimo Oddo, intervenendo anche sull’ultimo acquisto fatto dalla Fiorentina, nonché suo pupillo ai tempi del Pescara, Lucas Torriera: “Con Italiano si esalterà, è adattissimo al suo gioco. Scommetto che sarà tra i primi per palloni recuperati. Quando molti esprimevano dubbi sulla sua statura io rispondevo “Lucas è piccolo, ma mena tutti”. Non è simile a Pizarro se non per struttura fisica. Lucas è molto più bravo nel gioco corto, mentre Pizarro era un mago negli assist e nei passaggi in verticale”.