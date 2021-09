Odor di sorpasso?

Come ricorda Calciomercato.com, quando Gattuso doveva essere il nuovo allenatore della Fiorentina, si faceva un gran parlare dell’inadeguatezza di Dragowski al suo modo di intendere il ruolo del portiere, molto coinvolto nella costruzione del gioco a partire dal basso, tanto che il nome di Ospina del Napoli è circolato in orbita viola per qualche giorno.

Niente di tutto ciò, perché il matrimonio con Ringhio è durato come un gatto in tangenziale, e Italiano non ha avuto richieste particolari per quel che riguarda il portiere.

Già a partire dal ritiro, però, abbiamo visto spesso Terracciano in campo, anche per via di alcune noie fisiche per Dragowski. Il portiere di riserva gioca meglio con i piedi e non ha nulla da invidiare al collega quando si tratta di parare. Ai punti, sembrerebbe quasi semplice designare l’estremo difensore della Fiorentina.