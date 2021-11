Odriozola: “A Firenze per fare il mio Erasmus calcistico. In estate tornerò a Madrid, quello è il mio sogno”

Il terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, potrebbe essere solamente di passaggio in viola. Lo si capisce da alcune dichiarazioni, molto chiare, che ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano sportivo spagnolo, AS.

“Sono molto contento – racconta Odriozola – Sono rimasto molto sorpreso perché c’è molta qualità in questo gruppo e le persone hanno molto cuore. La squadra è molto unita. I giocatori vengono da un anno molto difficile e hanno molta fame che le cose vadano bene quest’anno e di poter lottare con dignità per l’Europa”.

Su Italiano: “È un allenatore che ha concetti calcistici meravigliosi. È una specie di allenatore di calcio moderno, diciamo. Nel sistema che giochiamo, che è un 4-3-3, in fondo quello che mi chiede è attaccare e difendere, ma con meccanismi che si adattano molto bene alle mie condizioni. Sto imparando molto sia da lui che dal suo staff. Sto facendo un master avanzato qui perché si lavora molto sulla tattica. Nel mio caso tornerà utile. La verità è che sono molto felice”.

Poi aggiunge: “E’ un nuovo Odriozola perché sto lavorando su una parte che non avevo fatto prima e che dovevo fare, che è l’aspetto tattico. Penso che ogni giocatore, se ha la possibilità di giocare in Italia, dovrebbe farlo almeno una volta nella vita. Mi piace questo tipo di apprendimento mi fa diventare un calciatore migliore. Questo Erasmus calcistico sta dando i suoi frutti“.

Su Ancelotti: “Non mi ha mai spinto a prendere questa decisione. Né lui né il Real Madrid. È stata una mia decisione, perché penso che sarebbe stato molto bello per me giocare 30 partite e, soprattutto, crescere come calciatore. Ora spero di riuscire in Italia e tornare alla Casa Bianca. Ovviamente posso giocare per il Real. Adesso sono venuto a Firenze, ma in estate tornerò a Madrid. Quello è il mio sogno“.