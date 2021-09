Odriozola ai blocchi di partenza, due ‘nazionali’ pronti a riprendersi il loro posto e un dubbio che resta. Come cambia la Fiorentina in vista di Genova

Quinta partita ufficiale stagionale della Fiorentina e quinta formazione diversa per Italiano. L’assenza pressoché certa di Venuti è sinonimo di sicuro cambiamento per quel che riguarda l’undici di partenza che vedremo nella trasferta col Genoa.

Odriozola è già ai blocchi di partenza, pronto ad essere lanciato tra i titolari dopo aver fatto vedere buone cose nei 70 minuti circa giocati a Bergamo.

E poi ci sono anche i ‘nazionali’ che il tecnico viola non ha fatto giocare, almeno fin da subito, contro l’Atalanta. Di questi due riprenderanno il loro posto in campo: Castrovilli e Gonzalez con conseguente ritorno in panchina di Duncan e Sottil. Più probabile invece che Torreira venga confermato come regista a discapito di Pulgar.

Giunti a questo punto un dubbio resta ed è quello relativo al portiere: Dragowski o Terracciano? Riteniamo che il primo sia ancora in vantaggio sul secondo che però, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto buone prestazioni.