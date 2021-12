Odriozola: “Alla Fiorentina si parla una lingua universale che è quella del calcio. Dobbiamo migliorare, ce lo ha detto anche Italiano””

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola commenta a DAZN il pareggio ottenuto in rimonta dai viola contro il Sassuolo: ”

“Il Sassuolo con due tiri in porta hanno fatto due gol nel primo tempo, noi abbiamo calciato nello specchio quindici volte nei primi 45 minuti e non abbiamo segnato. Dobbiamo migliorare, ce lo ha detto pure Italiano. Adesso dobbiamo andare a Verona per vincere.

E alla domanda se parla spagnolo sulla fascia con il connazionale Callejon risponde: “No, parliamo la lingua che si parla in questa Fiorentina, la lingua del calcio. Qua si parla una lingua universale che è quella del calcio”.