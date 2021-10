Odriozola: “Colpito dall’accoglienza di Firenze, qui c’è una passione incredibile. Contro il Napoli i tifosi mi hanno fatto venire la pelle d’oca”

Alvaro Odriozola ha affrontato altri temi nel corso dell’intervista rilasciata al canale ufficiale della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Devo ringraziare tutti i tifosi di Firenze e dintorni, perché sono rimasto colpito da come mi hanno accolto sin dal primo giorno. E anche dal modo in cui mi incitano, quando mi fermano per strada la gente impazzisce e io ancora di più. Mi piace moltissimo che ci sia questa passione: quando giochiamo nel nostro stadio, l’atmosfera è incredibile. Lo scorso weekend c’era qui la mia famiglia, è impressionante il sostegno che ci danno i tifosi. Contro il Napoli, c’era un pallone che stava per uscire, io l’ho toccato leggermente guadagnando un calcio d’angolo e il pubblico è impazzito: mi è venuta la pelle d’oca“.

E ancora: “In quanto faccio i cento metri? Ora come ora non lo so, ma ho sempre avuto questa curiosità perché mi piace molto l’atletica. I cento metri sono una mia passione: un giorno mi piacerebbe correrli alla massima velocità per sapere in quanto tempo riuscirei a farli”.