Odriozola: “Dobbiamo sognare in grande perché ce la possiamo giocare contro tutti. Serve credere più in noi stessi, obiettivo Europa”

A Radio Bruno ha parlato in un’intervista il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola. Queste le sue parole: “Quale squadra possiamo superare per provare ad andare in Europa? Non so chi potremo superare, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Abbiamo un grande allenatore che vuole gran gioco con un gran palleggio. Bisogna sognare in grande, perché abbiamo dimostrato di potersela giocare contro tutti. Dobbiamo affrontare tutte le gare come una finale. Manca un po’ di fiducia nei nostri mezzi come ha detto il mister, dobbiamo credere nelle nostre potenzialità”

E ancora: “Mi piace che in squadra ci sia concorrenza, tutti vogliono giocare e mettono il 100% in campo per essere titolari. Sono molto felice. Stiamo facendo le cose bene e sono convinto che sarà una stagione positiva. Mi ha sorpreso il livello della rosa e sono convinto ancora di più che possiamo lottare per l’Europa”.