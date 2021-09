Odriozola e Torreira al primo test sotto gli occhi di Burdisso: e Saponara si mette in evidenza VIDEO

Mattinata di test, in assenza di campionato, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che è scesa in campo contro la Primavera di Aquilani al Centro Sportivo. Occasione per il tecnico viola di mettere alla prova anche i due nuovi arrivati, Odriozola e Torreira, che alla ripresa a Bergamo potrebbero esordire con la maglia della Fiorentina. Un’amichevole in famiglia sotto lo sguardo attento anche del ds Burdisso, con un Saponara in evidenza nelle immagini pubblicate dalla società viola: due le reti del centrocampista.