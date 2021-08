Odriozola e una continuità tutta da ritrovare: ecco perchè la Fiorentina potrebbe essere la scelta giusta per lui

Tra i nomi più caldi per il ruolo di terzino destro per la Fiorentina, insieme a quello di Zeki Celik, c’è anche quello di Álvaro Odriozola, giocatore del Real Madrid che la società viola ha seguito anche a gennaio. La società spagnola sembra accettare di buon grado il prestito del giocatore, che ancora deve dare una risposta per il trasferimento a Firenze.

Quello che è certo è che in maglia viola il terzino classe 1995 ritroverebbe una continuità che negli ultimi anni gli è mancata. Dopo il suo trasferimento dal Real Sociedad ai Blancos nell’estate del 2018 (per una cifra intorno ai 25 milioni), Odriozola ha collezionato nella prima stagione a Madrid 22 presenze, segnando un gol e siglando 9 assist. Da evidenziare poi la rottura della clavicola che ha condizionato il suo finale di stagione. L’anno successivo (stagione 2019/20) per lui solo 10 presenze stagionali, di cui 5 con la maglia del Bayern Monaco (prestito di 6 mesi).

L’ultimo anno al Real Madrid, Odriozola l’ha passato tra il campo e la panchina, collezionando 16 presenze (e 2 gol), con un infortunio prima al polpaccio e poi alla coscia che ha influenzato il suo rendimento stagionale. Numeri che fanno capire come il giocatore abbia bisogno di ritrovare una continuità importante, dopo tre stagioni molto, troppo altalenanti. A Madrid poi, ci sono due del calibro di Carvajal e Lucas Vazquez che di spazio, facile immaginarlo, sulla destra ne lasciano ben poco.

A Firenze invece per il momento su quella fascia ci si deve affidare al solo Lorenzo Venuti, reduce da una buona stagione ma difficile pensarlo come titolare fisso in questa Fiorentina. Con l’addio di Lirola, che doveva essere il famoso “terzino destro che manca da tanti anni”, adesso c’è Odriozola e per lui la Fiorentina potrebbe essere un’occasione ghiotta per ritrovare una continuità che gli manca da qualche anno.