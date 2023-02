Odriozola fa il suo debutto in campionato…a metà febbraio

Primi minuti in campionato per l’ex terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola. Sono quelli che gli ha concesso il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

In un match vinto dalle Merengues per 4-0 contro l’Elche, l’esterno basco è entrato in campo al 68′ per prendere il posto di Dani Carvajal.

Dopo aver disputato un grande campionato l’anno scorso in maglia viola, quest’anno Odriozola si è ritrovato molto più che nelle retrovie nel Real, dove molto spesso non figura tra i convocati.

Un passo indietro che fa anche capire come sia possibile trattare adesso un suo acquisto per eventuali acquirenti, a cifre tutt’altro che proibitive.