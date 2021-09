Odriozola, Firenze ora si aspetta una prestazione “Real”

A Bergamo i primi 65’ per mostrare corsa e fisico, oggi pomeriggio gli interi 90’ per svelarsi fino in fondo. Alvaro Odriozola a Marassi contro il Genoa farà il proprio esordio assoluto dal primo minuto con la Viola.

È chiamato a sostituire Venuti infortunato e a stupire per velocità, tecnica e tanto fiato perché, come hanno evidenziato i dati della Lega Calcio, con l’Atalanta ha corso più di tutti dal momento in cui è subentrato. In più da lui Firenze si aspetta una prestazione “Real” perché chi arriva da club importanti come quello di Madrid deve avere qualcosa in più a livello di mentalità e di esperienza internazionale.

Lo spagnolo è pronto a portare in campo a Genova entusiasmo e quello spirito vincente che contraddistingue chi appartiene ai top club europei. Coi “Blancos” ha messo insieme in 43 gare, 10 assist e 3 gol e ora dovrà essere pronto a inventare “munizioni” per gli attaccanti viola.

Le discese sulla destra potrebbero fare la differenza, è un terzino che ama soprattutto spingere. Nelle scorse ore ha postato una sua foto, di spalle, mentre ammira Firenze dall’alto e ha scritto: “Come sei bella”. Una vera dichiarazione d’amore per la città.

L’accordo che lo ha portato in viola prevede un anno di prestito secco ma, come si sono affrettati a dire il dg Barone e lo stesso calciatore nel giorno della presentazione, tutto nel calcio può accadere. E un semplice anno senza vincoli si può trasformare in una storia d’amore duratura. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.