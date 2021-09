Odriozola: “Ho giocato anche ala destra e credo non avrò problemi a essere a disposizione in quel ruolo. Qui tutti sono contenti del mister…”

Il nuovo terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato alla sua conferenza di presentazione. Queste le parole dello spagnolo ai giornalisti presenti: “Nelle giovanili del Real Sociedad ho giocato come ala destra, poi è stato l’attuale allenatore della squadra spagnola a abbassarmi a terzino. Questo è successo un anno prima del mio debutto in Liga. Non credo che avrò problemi a giocare anche un po’ più avanti e essere a disposizione del mister per quel ruolo”.

E ancora: “L’anno scorso ho visto alcune partite della Fiorentina ma ero molto concentrato sul Real Madrid. La differenza più grande mi è sembrato l’allenatore. Anche Callejon mi ha detto che tutti sono contenti del mister e anche io mi sto trovando molto bene. Riesce a tirare fuori il meglio in tutti. Voglio far vedere il mio Alvaro Odriozola di sempre qui a Firenze”.

E sulle sue origini basche: “Sono di San Sebastian, abbiamo un carattere forte. Tenere a mente l’obiettivo e raggiungerlo. Mi piace però molto anche il Rinascimento italiano e vivere qui a Firenze, anche per questo motivo, è un sogno”.

E sulla sua carriera: “Porto qui la mia esperienza acquisita in club vincenti. Voglio giocare al meglio a Firenze e magari centrare la qualificazione in Europa. Ma anche qui a Firenze ci sono stati grandissimi giocatori come Batistuta, Baggio e anche spagnoli come Borja Valero“.