Odriozola in rampa di lancio? Venuti ha le idee chiare

“Con Odriozola me la lotterò, so che arriva dal Real Madrid, ma lavorando bene farò di tutto per lottare per il posto da titolare”. Lorenzo Venuti ha le idee chiare e nonostante l’arrivo del terzino spagnolo, non ha certo intenzione di gettare la spugna. Anche perché con Vincenzo Italiano il posto da titolare non è assicurato (quasi) per nessuno. Fin dalla partita contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina dovrà decidere tra i due.

Da una parte un prodotto del settore giovanile viola, un profilo sicuramente più difensivo ma con maggior conoscenza del campionato italiano. Dall’altro Odriozola, che arriva dal Real in cerca di riscatto dopo le ultime stagioni in chiaroscuro: lo spagnolo è un giocatore diverso rispetto a Venuti, con maggior spinta offensiva ma probabilmente leggermente più debole in fase difensiva. A Bergamo dovrebbe toccare al nativo di Montevarchi, con la consapevolezza che i due lotteranno di settimana in settimana per un posto da titolare.