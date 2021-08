Odriozola, la Fiorentina e… Mbappé!

Anche il sito online di Marca parla della trattativa tra Real Madrid e Fiorentina per Alvaro Odriozola. Tra gli aggiornamenti sulla notizia del possibile trasferimento di Mbappé ai Blancos si legge: “La Fiorentina vuole Alvaro Odriozola e sarebbe in attesa della decisione del terzino. Sarebbe il giocatore ‘ideale’ per fare spazio a Mbappé, perché quella posizione il Madrid l’ha ben coperta con Carvajal e Lucas Vazquez e, inoltre, il passaggio rilascerebbe un numero, il 19, che sarebbe uno dei più adatti tra i rimasti per il francese”.