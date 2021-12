Odriozola: “L’obiettivo è l’Europa, abbiamo le qualità per arrivarci. Non siamo del tutto contenti, dovevamo vincere”

Il giocatore della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato a Sky Sport dopo la partita con il Sassuolo: “Non possiamo essere completamente soddisfatti, perché dovevamo vincere questa partita. Nel primo tempo il Sassuolo ha fatto due tiri e due gol, noi potevamo segnarne almeno due. Comunque nella ripresa la reazione è stata perfetta, questa è la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla”.

E poi ha aggiunto: “In Serie A ho trovato un livello altissimo, tutte le squadre hanno ottimi giocatori e ogni partita è difficile. Stiamo comunque facendo un bel campionato, ora dobbiamo vincere l’ultima partita del 2021. Espulsione di Biraghi? Non è la prima volta che succede, non ho visto bene l’azione quindi non voglio commentare. Noi comunque pensiamo a migliorare e abbiamo già la testa alla prossima partita per finire alla grande l’anno. L’obiettivo è tornare in Europa, penso che abbiamo tutte le qualità per farlo”.