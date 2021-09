Odriozola pronto al doppio ruolo? C’è anche il basco tra le opzioni di Italiano

Calciatore di grande spinta e propensione offensiva fin dagli albori della carriera e a Firenze Alvaro Odriozola potrebbe riscoprire il suo lato originario, viste le possibili esigenze della Fiorentina. L’esterno basco è il principale interprete della fascia destra difensiva, con la licenza di spingere per offrire soluzioni alla squadra viola ma in determinate partite la sua duttilità potrebbe rivelarsi molto utile, con l’aggiunta alle sue spalle di Venuti. Al classe ’95 inevitabilmente manca lo spunto o il dribbling dalle parti della porta avversaria, che può avere ad esempio Gonzalez, ma in quanto a spinta ha poco da invidiare ai colleghi offensivi. Una soluzione ancora da scoprire ma molto interessante sulla carta per Italiano.