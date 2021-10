Odriozola: “Sono contento alla Fiorentina, siamo una squadra che può sognare in grande. Sono molto offensivo, ma mi piace sacrificarmi per la squadra”

Il terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Queste le sue parole: “Sono molto contento di com’è andato questo primo mese, indossando questi bellissimi colori: mi piacciono moltissimo. Sta andando bene, la squadra sta facendo bene: abbiamo perso contro due squadre che si trovano nelle prime posizioni di classifica ed erano due partite che avremmo meritato di vincere”.

Odriozola parla dell’ambientamento nello spogliatoio viola: “Con i compagni mi trovo molto bene, siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo, siamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento di questo primo mese alla Fiorentina. L’aspetto più importante del mio gioco è la fase difensiva, è quella a cui mi dedico di più. Per il mio gioco e le mie caratteristiche, sono un giocatore molto offensivo però mi piace molto difendere e aiutare la squadra, cercando di recuperare palloni e macinando chilometri al servizio della squadra per ottenere le vittorie: questo è il nostro obiettivo”.