Odriozola: “Sto lavorando con Callejon per migliorare l’intesa a destra, con il tempo arriveranno i gol anche dalle nostre zone”

A Radio Bruno ha parlato il terzino spagnolo della Fiorentina Alvaro Odriozola. Queste alcune delle sue parole: “Nel secondo tempo caliamo, soprattutto con le squadre più grandi. Prendiamo molti gol. Non so perché, ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo incidere molto più nel primo tempo e sfruttare le tante occasioni da gol che abbiamo soprattutto nella prima frazione”.

E ancora: “Italiano mi chiede di fare entrambe le fasi, sia difensiva che offensiva. Sto imparando molto dall’allenatore viola, ha un concetto di gioco che mi piace molto. Callejon ha una grande qualità, stiamo lavorando per migliorare l’intesa sulla destra. Sono convinto che i gol e le giocate dalle nostre zone arriveranno con il tempo e il lavoro”.

E sul campionato italiano: “Prima il gioco era molto difensivo qui, ora è molto più propositivo. Per questo noi spagnoli ci troviamo sempre meglio in Serie A. Le partite qui sono molto più equilibrate e ci sono molte più squadre che lottano per gli stessi obiettivi. Difetti? Al momento non ne ho trovati”.