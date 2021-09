Odriozola: “Vengo dal Real e sono stato anche al Bayern. Ma la Fiorentina ha poco da invidiare a questi club. Sulla mia formula di acquisto…”

Il nuovo calciatore della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato così alla sua conferenza di presentazione direttamente dall’Hotel Excelsior di Firenze: “Prima di venire qui ho parlato con Callejon, lo conosco perché abbiamo giocato insieme in Nazionale. Mi ha detto che il gioco del mister è molto offensivo con un 4-3-3 con i terzini che attaccano e mettono la palla al centro. Una caratteristica che si adatta a me. Mi ha parlato molto bene della Fiorentina. Il prestito è secco ma poi nel calcio tutto può succedere. Voglio dare tutto per questa maglia e portare la squadra viola in alto”

E ancora: “Vengo dal club più importate del mondo e poi sono stato anche al Bayern. Ma la Fiorentina ha poco o niente da invidiare a queste squadre. Siamo in trattativa da un anno e ho sempre mostrato interesse nel venire a giocare qui. La Fiorentina è la storia del calcio italiano”

E sulle differenze con il calcio spagnolo: “Sono sempre stato appassionato alla cultura italiana e sono sempre stato appassionato anche di Serie A. Credo che la differenza più grande sia la parte tattica. L’ho visto anche con Ancelotti a Madrid, ci concentravamo molto su questo aspetto. Non vedo l’ora di scoprire meglio il calcio italiano”.