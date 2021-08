Odriozola verso il sì alla Fiorentina. E la trattativa per Celik con il Lille…

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Alvaro Odriozola è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Il terzino destro del Real Madrid è la prima scelta per il club viola che tra stasera e domattina riceverà la risposta definitiva dal giocatore. Sembra però che un sì da parte sua sia sempre più probabile. Parallelamente la Fiorentina porta avanti la trattativa con il Lille per Celik nel caso l’affare Odriozola non vada in porto. Quello che è certo è che nelle prossime ore la Fiorentina sceglierà il suo nuovo terzino destro.