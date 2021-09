Odriozola: “Voglio ringraziare la Fiorentina per aver scommesso su di me. Mi hanno convinto il progetto sportivo e il sistema di gioco di Italiano”

Dall’Hotel Excelsior la presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina Alvaro Odriozola. Queste le sue parole per presentarsi alla stampa e ai tifosi viola: “Voglio ringraziare il club viola, il presidente, i dirigenti e il Mister, per come sono stato accolto e di aver scommesso su di me. Quello che mi ha attratto di più è il progetto sportivo che c’è qui e dallo stile di gioco di mister Italiano. Appena sono atterrato qui mi sono subito innamorato di questa città meravigliosa e non vedo l’ora di cominciare a giocare”.