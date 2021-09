Offensivista sì, ma stupido assolutamente no

Va bene essere un allenatore a cui piace vedere una squadra giocare, costruire dal basso, pressare alto ed essere tendenzialmente offensivo, ma tutto si può dire all’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, fuorché sia stupido. E prima di andarsi a schiantare contro un muro è pronto anche a cambiare la propria anima.

Italiano erede di Zeman per alcuni aspetti, ma non è un’integralista del 4-3-3 in qualsiasi circostanza come il boemo. E allora, con la squadra in difficoltà nella seconda parte del match contro l’Udinese, ecco la svolta tattica. Fuori Torreira, dentro Igor e via al 3-5-2 che diventava un bel 5-3-2 in fase difensiva. Tutti a presidiare la metà campo viola, tutti a proteggere la porta e il vantaggio maturato nel primo tempo. E se questo vuol dire essere meno spettacolari rispetto ad altre circostanze, pazienza.

Del resto, che lo si voglia o no, siamo nella patria in cui, nel calcio, prima viene il risultato, prima viene il posizionamento in classifica e poi tutto il resto. Per brillare, per essere quella formazione che tanto bene ha fatto nelle prime cinque giornate c’è molto tempo e ci sono molte partite ancora.