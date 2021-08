Offerte da Roma e Lazio ma Torreira vuole solo la Fiorentina. Ecco quale sarà la formula dell’operazione

E’ di queste ore la notizia secondo cui Lucas Torreira sarebbe vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina, tanto che già domani potrebbe arrivare in città. Stando a quanto raccolto da Fiorentinanews.com, quella di approdare in riva all’Arno è l’unica opzione voluta dal giocatore.

Torreira ha offerte anche da Roma e Lazio, ma considera la Fiorentina la miglior scelta per il proseguo della sua carriera. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, condizione voluta dall’Arsenal che non ha intenzione di ritrovarsi a fare i conti con un nuovo ritorno del giocatore in futuro.