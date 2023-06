Ogbonna: “Ho già battuto la Fiorentina quando ero alla Juventus, ma li dobbiamo rispettare. Conosco il calcio italiano, faranno di tutto per vincere”

Il difensore italiano del West Ham Angelo Ogbonna ha parlato della finale di Conference League che aspetta gli Hammers a Praga contro la Fiorentina ai canali del club inglese. Queste le sue parole: “È storia! È qualcosa di davvero eccitante e davvero emozionante per tutti, il Club, i tifosi, i giocatore penso che sarà davvero importante. Sono molto, molto entusiasta. L’atmosfera nel nostro spogliatoio è elettrica. Essere in Europa per la seconda volta e andare in finale è qualcosa che rimarrà per sempre, perché non è facile ripetersi per due anni di fila.

E’ vero, ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus, ma dobbiamo rispettare i nostri avversari perché questa è una partita secca. Conosco il gioco italiano e faranno di tutto per vincer. Questo è una partita per cui è facile prepararsi. È una partita sola e sai che ci deve essere un risultato solo, perché non c’è una gara di ritorno o altro”