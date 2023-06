Ogbonna: “Jovic e Cabral sono tanta roba, fossi in Italiano avrei dubbi. Conference? Qui in Inghilterra vogliono vincere tutto”

Il difensore del West Ham Angelo Ogbonna ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Chi la vince? Lo sta chiedendo a un italiano, la risposta è scaramantica: “La migliore”. Siamo forti, ma dovrà dirlo il campo. Io non mi fido mai.

In Inghilterra la gente paga il biglietto perché vuole vedere intensità, velocità e spettacolo. E ti incita a fare qualcosa di più di una partita tattica. Per noi difensori è un duro lavoro, soprattutto quando hai a che fare con gente tipo Haaland. La Conference? Non la snobbano, qui vogliono vincere tutto ed è bello così.

Voi dite che la Fiorentina gioca bene e spreca qualche gol di troppo, giusto? Bene, siamo preparati. È una squadra forte, che palleggia e ama il gioco verticale, con un allenatore ambizioso come Italiano. Rispettiamo la squadra e rispettiamo la sua storia. Io sono cresciuto con i gol di Batistuta e le giocate di Rui Costa. Se fossi Italiano anche io avrei dubbi sull’attaccante titolare: sono entrambi tanta roba. Non vi dico chi preferisco per le mie caratteristiche sennò lui fa giocare l’altro”.