Ogbonna: “Può davvero succedere di tutto. Rispetto per la Fiorentina, ma non timore. Italiano…”

In vista della finale di Conference League contro la Fiorentina, il calciatore del West Ham Angelo Ogbonna è intervenuto a Sky Sport durante il Media Day degli Irons. Ecco le sue parole: “Sappiamo di non aver fatto un buon campionato, ma abbiamo avuto in rosa tanti giocatori al loro primo anno in Premier: è normale avere un calo. Questa finale, invece, l’abbiamo voluta tutti fin dall’inizio. Sono tre anni che cerchiamo di dare qualcosa in più in Europa“.

Sulla Fiorentina: “Il calcio italiano qui è rispettato, tutti i miei compagni ne riconoscono l’importanza. Abbiamo tanto rispetto, ma non timore. Italiano è un bravo allenatore, fa giocare bene la sua squadra. Noto che accettano l’uno contro uno quando non sono in possesso. Dobbiamo rispettare una gara secca, andiamo lì e ce la giochiamo. Il calcio è imprevedibile, può davvero succedere di tutto”.