“Oggi è difficile trovare dei punti deboli nella Fiorentina. Se la squadra è così in fiducia è anche merito della società”

Il giornalista ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “La squadra è in fiducia e Italiano manderà in campo semplicemente chi sta meglio. Anche se giovedì c’è il Poznan, credo che la miglior formazione verrà schierata stasera. In assenza di Amrabat spero giochi Castrovilli, mi piace in quel ruolo”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina in questo momento non ha limiti ed è difficile trovarle dei punti deboli. In questo percorso di crescita la società ha avuto un ruolo fondamentale, perché nel momento di difficoltà è sempre rimasta vicina alla squadra difendendo allenatore e giocatori”.