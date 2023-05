Oggi il Torino, mercoledì la finale di Coppa Italia: il tifo viola è pronto a un esodo ben più grande di quello del 2014

Sul Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto su quella che sarà l’esodo dei tifosi della Fiorentina a Roma mercoledì per la finale di Coppa Italia, con la testa dell’ambiente viola che è già all’Olimpico in attesa della gara di questo pomeriggio contro il Torino.

Saranno ventiquattromila di tifosi viola che si metteranno in marcia verso l’Olimpico, in un’interminabile carovana viola di un centinaio di pullman e un migliaio di macchine private che tra qualche giorno occuperà l’A1 per raggiungere a capitale. Appuntamenti cancellati, ferie prese da lavoro e tanti altri sacrifici. Il tifo viola è pronto a muoversi per un esodo ben più ampio di quello del 2014, in occasione di quella maledetta finale contro il Napoli.