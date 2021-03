Öhrström: “Contro la Juventus non sarà mai una partita come le altre, sabato vogliamo vincere per Firenze. Il mio ruolo da capitano…”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il portiere della squadra femminile Stéphanie Öhrström che ha parlato della prossima partita contro la Juventus e dell’eliminazione dalla Champions League contro il Manchester City. Queste le sue parole: “Sapevamo che il City era una squadra fortissima ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo lottato ma contro certe squadre appena sbagli vieni punito. Abbiamo visto dove dobbiamo arrivare per diventare competitive”

E sulla partita di sabato: “La partita contro la Juventus non sarà mai come le altre. Sabato vogliamo vincere a tutti i costi per rendere Firenze orgogliosa di noi. Dobbiamo pensare solo a noi e pensare che la Juventus è una squadra assolutamente battibile”

E sul ruolo di capitano: “Quest’anno è la mia prima stagione da capitano, è una cosa nuova per me ma ci sto lavorando. Parlo sempre con tutte le ragazze e cerco di mostrare loro con che spirito si indossa questa maglia”.