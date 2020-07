Ok, il riscatto è (quasi) giusto: Cutrone in sospeso ma con un’altra manciata di partite sarà ufficialmente della Fiorentina

Dopo i primi mesi non troppo brillanti e poi lo stop per il Covid, Patrick Cutrone si è finalmente preso la maglia da attaccante della Fiorentina: 2 gol consecutivi, in totale 3 dalla ripresa, tutti nel mese di luglio. E’ di fatto l’attaccante che ha trovato il periodo realizzativo più continuo in questa stagione così faticosa da quel punto di vista. Il suo destino però è ancora sospeso a metà con il Wolverhampton: la società viola ha pagato 3 milioni di euro il suo prestito biennale ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, su di esso scatterà l’obbligo di riscatto automatico al raggiungimento della 26esima presenza. Ad oggi Cutrone è a quota 14 e, visto il trend, difficilmente non metterà insieme le altre 12 necessarie da ora al termine della prossima stagione: a quel punto il classe ’98 sarà ufficialmente un calciatore della Fiorentina, con il pagamento anche dei restanti 16 milioni al club inglese.

