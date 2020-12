Oliveira: “Ho avuto capitani che indicavano la strada al gruppo, la Fiorentina di ora è lenta impaurita. E chi doveva esplodere davanti non l’ha fatto”

Di attacco della Fiorentina Luis Oliveira se ne intende e a Radio Bruno ne ha parlato così: “Dal mio punto di vista uno veloce come Kouame può giocare anche esternamente, quello che manca alla Fiorentina da quando è andato via Iachini, è la reazione. Ho visto partite molto lente e questo diventa problema ulteriore perché mi ricordo quando giocavamo con Mazzone allenatore, contro squadre della nostra portata, il primo obiettivo era pressare alto e non far giocare gli avversari. Mancano leader? A Cagliari con Matteoli o a Firenze con Bati, c’erano giocatori che ci facevano sentire l’importanza del momento. Se il nostro capitano ha un atteggiamento di quel tipo, trascina anche i compagni. Anche a me però a inizio stagione sembrava che mancasse una punta che buttasse dentro la palla. Probabilmente la Fiorentina aspettava l’esplosione di qualche suo giovane, che ancora però non è arrivata”.

0 0 vote Article Rating