Oliveira: “La Fiorentina ha fatto un errore grosso a lasciare partire Simeone. Mi ricordo che quando ero a Firenze…”

Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, é intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv, parlando della cavalcata del Napoli e paragonando il gruppo dei giocatori azzurri a quello che lui trovò a Firenze: “Ricordo che quando sono arrivato a Firenze e ho conosciuto i miei compagni, chiedevo a Batistuta come volesse il pallone, che movimenti faceva, bisogna essere uniti, la squadra vince se non ci sono gelosie. Ecco, il Napoli vince anche per questo, per uno spogliatoio in cui nessuno rema contro.

E su Simeone: “La Fiorentina ha fatto un grosso errore a lasciarlo partire per Cagliari, ora è arrivato al Napoli e guardate che rendimento sta avendo. Il Cholito é un ragazzo intelligente, quando entra dà il massimo, è fatto in questo modo e ora ha la fiducia di squadra e tifosi”.