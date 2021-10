Oliveira: “L’obiettivo di Italiano è importante. Vlahovic? Bisogna illuminare i suoi occhi e fargli capire cosa sia davvero Firenze”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luis Lulù Oliveira, ha parlato a Radio Toscana: “Quando è arrivato a Firenze, Italiano ha dato subito le sue linee guida: portare subito questo tipo di atteggiamento con tre punte, che non si vedevano da tempo a Firenze. La mia Fiorentina, con Batistuta e tutti gli altri, incuteva timore a tutti gli avversari con il tridente. Il tecnico viola ha un obiettivo importante: far divertire i tifosi con un gioco molto bello da vedere”.

Continua così l’ex viola: “Callejon è un giocatore importante, la carta d’identità non conta in questi casi perché è un giocatore davvero intelligente. Vlahovic? Bisogna illuminare gli occhi suoi e del procuratore per far capire loro cosa sia davvero Firenze. Non sarà facile per lui giocare con il pubblico contro. Deve pensare da dov’è venuto: è grazie alla Fiorentina che è diventato un giocatore importante. In questo momento non è lui stesso, le sue dichiarazioni non combaciano con le sue azioni”.