Oliveira: “Quando gli attaccanti non segnano arrivano le critiche, ma l’importante è che la testa sia libera. Cabral più in forma di Jovic”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, parlando in particolare del reparto offensivo della squadra viola: “Contro il Milan la Fiorentina si è risvegliata. Devono continuare così per rispondere alle critiche che sono arrivate in queste ultime settimane. Queste sono state dovute anche allo scarso rendimento in attacco.

“Al momento vedo Cabral più in forma di Jovic. Anche io ho vissuto momenti difficili a Firenze, ma l’importante è avere la testa libera dai pensieri. L’azione di Ikoné? Il francese mi ha ricordato le mie movenze in campo”