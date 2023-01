Oltre cento giorni dopo. Nico Gonzalez è pronto a riprendersi la Fiorentina… da titolare

Si avvicina l’inizio di Lazio-Fiorentina e Vincenzo Italiano può fare affidamento sempre più su Nicolas Gonzalez. L’argentino sta recuperando progressivamente dall’infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale in Qatar con l’Argentina ed è pronto a riassaggiare il campo dal primo minuto con la maglia viola dopo ben 104 giorni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, è dal 22 ottobre (Fiorentina-Inter 3-4) che Gonzalez non parte titolare, ma la gara odierna all’Olimpico è un’ottima occasione. Il classe ’97 dovrebbe rientrare negli undici di partenza scelti da Italiano; non è lo stesso discorso per Cabral che, nonostante sia tornato a disposizione, con ogni probabilità partirà dalla panchina.