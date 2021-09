Onofri: “Metto la Fiorentina subito dopo le sette sorelle, ho fiducia in Italiano. Juric? Al Torino si consacrerà definitivamente”

L’ex calciatore Claudio Onofri ha parlato a TMW Radio della Fiorentina e anche di quello che poteva essere il suo allenatore l’anno scorso: “Vedo la squadra viola subito dopo le sette sorelle, insieme al Sassuolo. Ho fiducia in Italiano, diventerà un grande allenatore. Sta dimostrando che ha fatto bene a tentare questo passo. Juric? Può ritenersi parzialmente soddisfatto, visti gli acquisti fatti dal Torino negli ultimi giorni di mercato. E’ una persona intelligente e un bravo allenatore, sulla panchina granata può consacrarsi definitivamente”.

E poi sul Genoa, avversario viola tra due giornate, ha aggiunto: “Gli uomini di Ballardini che hanno fatto bene lo scorso anno sono andati via, quindi ha perso qualcosa. Poi ci sono molti giocatori come Hernani, non più giovanissimi, che devono dimostrare di poter rendere al meglio. Altro punto interrogativo è Caicedo, che è straordinario per il Genoa ma non più di primissimo pelo”.